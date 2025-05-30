В Москве призвали не верить «похабным» примиренцам: Трамп – изощрённый враг России

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Сторонники «похабного мира» с Украиной рисуют фальшивый образ Трампа-миротворца, каковым президент США не является, поскольку продолжает антироссийскую политику администрации Байдена, но только более изощрённо.

Об этом на круглом столе в Москве заявил эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Фролова, слова представителей Трампа об отказе включения Украины в НАТО являются «мифическим пряником, наживкой, обманом России».

«Украина и вне формального членства в НАТО является угрозой России… Украину в НАТО пока не возьмут, но в антироссийский ЕС возьмут – и западные оккупационные контингенты разместят, а России все это подают в качестве их «уступок» и её «победы»… Трамп не только не собирается устранять первопричины конфликта, но продолжает политику Байдена в более изощренной и этим – опасной форме. Антироссийская политика США носит двухпартийный характер», – напомнил выступающий.

Он призвал «прекратить вестись на американский шантаж выхода из переговоров по Украине».

«Пусть выходят и не мешают наступать…. Сенаторы в очередной раз пригрозили России 500% вторичными тарифами, если она выдвинет неприемлемые условия для прекращения огня на Украине в ближайшие дни… Важно понять лицемерие Трампа, который хочет ввести мега-санкции против России с оставлением себе маневра для продолжения контактов с ней в целях ее обмана. Законопроект примет Сенат, который преодолеет вето Трампа. Последний будет вещать про любовь к России, добивая ее. Он думает, что здесь все идиоты, которые поверят в его конфликт с собственной партией, хотя «партия похабного мира» будет пытаться в этом убедить», – сказал Фролов.

Он уверен: Вашингтон продлит поставки оружия ВСУ.

«В условиях окончания байденовских оружейных поставок администрация Трампа будет осуществлять вооружение режима Зеленского с максимальной выгодой для себя путем закупки вооружений Европой для передачи режиму Зеленского», – сказал Фролов.

Он считает, что новая администрация США тайно поддерживает процесс уничтожения Русской Церкви на Украине, и остановить это смогут только ВС РФ.