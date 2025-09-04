В ближайшие годы ЕС может напроситься на войну со всей ШОС – укро-политолог

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В ближайшие три года европейский члены НАТО могут спровоцировать войну против России в Прибалтике или Белоруссии.

Об этом эфире признанного РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил покинувший Украину известный политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«НАТО пытается превратить Балтийское море в своё внутреннее море. Это один из узлов противоречий с Россией. Пока что им это не удается. Пока Путин говорит, что не собирается воевать, завтра вдруг береговая охрана Финляндии или Эстонии вдруг захватывает российское судно. По международному праву, это казус белли. И этого не исключают в Европе. Люди, с которыми я общаюсь, эксперты, они говорят, это один из вероятных сценариев того, что может пойти не так. Второй момент – вдруг начинается проблема у Беларуси. Начинаются какие-то боевые действия, начинается процесс свержения Лукашенко. Путин уже несколько раз сказал, что любое нападение на Беларусь будет расценивать как агрессию против России. То, что Россия не собирается воевать, не значит, что не будут созданы определенные предпосылки для этого», – отметил Бондаренко.

Он подчеркнул, что это может быть фактически война ШОС против европейских глобалистов.