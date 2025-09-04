Укро-негодование: Трамп недооценивает «ось зла» – мы очень напряглись, а он шутит

Публикация Дональда Трампа относительно саммита ШОС, дескать, русские с КНР и КНДР плетут против Америки заговор, слишком легкомысленная для президента США.

Об этом на канале бежавшего на Украину иноагента-телеведущего Евгения Киселёва заявил помогающий ВСУ днепропетровский писатель-фантаст Ян Валетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Он сказал, что он не боится «оси зла». Ну, окей, ты можешь бояться или не бояться. Главное, что «ось зла» тебя не боится. Вот в этом проблема! …Диктатуры не считаются с потерями. Поэтому мы в настоящий момент должны сильно напрячься. Не шутить по поводу «заговора», который там плетут, а сильно напрячься.

Вы – нет, не шутите. А вот Трамп всё так игриво – вы там против меня заговоры плетёте, а я вас не боюсь, меня не пугает «ось зла», сказал он. А я бы на его месте, по крайней мере, не острил бы по этому поводу», – тревожился Валетов.