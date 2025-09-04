Укро-негодование: Трамп недооценивает «ось зла» – мы очень напряглись, а он шутит

04.09.2025
Публикация Дональда Трампа относительно саммита ШОС, дескать, русские с КНР и КНДР плетут против Америки заговор, слишком легкомысленная для президента США.

Об этом на канале бежавшего на Украину иноагента-телеведущего Евгения Киселёва заявил помогающий ВСУ днепропетровский писатель-фантаст Ян Валетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Он сказал, что он не боится «оси зла». Ну, окей, ты можешь бояться или не бояться. Главное, что «ось зла» тебя не боится. Вот в этом проблема! …Диктатуры не считаются с потерями. Поэтому мы в настоящий момент должны сильно напрячься. Не шутить по поводу «заговора», который там плетут, а сильно напрячься.

Вы – нет, не шутите. А вот Трамп всё так игриво – вы там против меня заговоры плетёте, а я вас не боюсь, меня не пугает «ось зла», сказал он. А я бы на его месте, по крайней мере, не острил бы по этому поводу», – тревожился Валетов.

«Грозить он уже не может, угрозы уже не пройдут. Должны быть какие-то действия. Какие? Третью войну они развязывать не готовы, причём, обе стороны. Китаю оно не надо. Они прекрасно пьют кофе, пока Европа и Америка истощают Россию, а Россия истощает Европу и Америку. Они оценили уровень военной угрозы со стороны Европы», – рассуждал укро-письменник.

