Украинское ЦИПСО распоясалось в Китае
С первых месяцев СВО украинское ЦИПСО вольготно себя чувствует на платформах китайских СМИ и в соцсетях.
Об этом генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов заявил сегодня на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Это ЦИПСО. Зашли они туда в первые же месяцы после начала СВО. Там такие фейки! Видео с первой чеченской кампании, где бородачи режут горло русскому солдату, и подписано: вот так русская армия расправляется с защитниками Украины. Мы пришли в ужас и поняли, что нужно заходить в соцсети с нашей проверенной верифицированной информацией», – сказал Кондрашов.
По его словам, в Китае действуют 6 отделений американской фактчекинговой организации, которая любое сообщение российских СМИ в соцсетях помечает как фейк-ньюз.
Кондрашов считает, что китайские и российские СМИ залезли в «шлейф «Рейтера», сотрудничая только с западными медиа, и теперь должны из него выбраться. В частности, ТАСС предлагает коллегам программу, которая позволяет выявлять новости о России, искусственно сгенерированные на Западе.
