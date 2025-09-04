Украинское ЦИПСО распоясалось в Китае

С первых месяцев СВО украинское ЦИПСО вольготно себя чувствует на платформах китайских СМИ и в соцсетях.

Об этом генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов заявил сегодня на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

 «Это ЦИПСО. Зашли они туда в первые же месяцы после начала СВО. Там такие фейки! Видео с первой чеченской кампании,  где бородачи режут горло русскому солдату, и подписано: вот так русская армия расправляется с защитниками Украины. Мы пришли в ужас и поняли, что нужно заходить в соцсети с нашей проверенной верифицированной информацией», – сказал Кондрашов.

По его словам, в Китае действуют 6 отделений американской фактчекинговой организации, которая любое сообщение российских СМИ в соцсетях помечает как фейк-ньюз.

Кондрашов считает, что китайские и российские СМИ залезли в «шлейф «Рейтера», сотрудничая только с  западными медиа, и теперь должны из него выбраться. В частности, ТАСС предлагает коллегам программу, которая позволяет выявлять новости о России, искусственно сгенерированные на Западе.

