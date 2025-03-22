Трамп пришел обналичивать чек Байдена Украине, а не выписывать новый

Владимир Зеленский просто попросил Дональда Трампа забрать ЗАЭС у русских, и теперь Украина рискует остаться вообще без атомных станций.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина пыталась решать с США вопрос в духе – а заберите у россиян ЗАЭС, возможно, даже можете оставить её себе, модернизировать. Наверное, делались такого рода намёки. В ответ США сказали: отдавайте нам всё, отдавайте и остальные АЭС. Вместе с сетями, с оборудованием они стоят где-то под 100 милилардов долларов, вся эта сеть вырабатывает от 50 до 80% украинской электроэнергии.

Мы хотели попросить сильного, чтобы он забрал у России то, что Россия раньше забрала у нас. Но у сильного есть аппетиты, и сильный говорит: да, давайте ещё кроме полезных ископаемых и АЭС. Удивлён даже Зеленский. Мне кажется, теперь наступает понимание, насколько циничный, прагматичный подход американская администрация занимает в отношении Украины», – сказал Бортник.