США хотят получить гиперзвук по дешевке

Елена Острякова.  
06.06.2025 14:54
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, США


США рассчитываю получить гиперзвуковое оружие к концу этого года.

Об этом министр армии США Дэниел Дрисколл заявил на бюджетных слушаниях по вооруженным силам сената США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США рассчитываю получить гиперзвуковое оружие к концу этого года. Об этом министр армии США...

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«Мы рады сообщить, что тестируем новую версию, которая стоит в 10 раз дешевле и, как нам кажется обладает еще лучшими характеристикам. Пока рано говорить, сработает ли она, но мы настроены оптимистично», – сказал Дрисколл.

В прошлом году США испытывали гиперзвуковое оружие большой дальности дважды. Сообщалось, что испытания прошли успешно.

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