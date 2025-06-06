США хотят получить гиперзвук по дешевке

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США рассчитываю получить гиперзвуковое оружие к концу этого года.

Об этом министр армии США Дэниел Дрисколл заявил на бюджетных слушаниях по вооруженным силам сената США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы рады сообщить, что тестируем новую версию, которая стоит в 10 раз дешевле и, как нам кажется обладает еще лучшими характеристикам. Пока рано говорить, сработает ли она, но мы настроены оптимистично», – сказал Дрисколл.

В прошлом году США испытывали гиперзвуковое оружие большой дальности дважды. Сообщалось, что испытания прошли успешно.