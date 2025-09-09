Российский офицер: Меньше слушайте укро-пропаганду, наше широкомасштабное наступление еще не началось
Вопреки заявлениям украинской пропаганды, российская армия не ведёт широкомасштабного наступления по всему фронту.
Об этом в интервью экс-спикеру армии ДНР Эдуарду Басурину заявил командир одного из подразделений российской армии, действующих на Запорожском направлении, Евгений Ивлев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Нет, такого прямо наступления я не вижу. Это выдавливание противника из населённых пунктов. Да, оно вполне успешное, но говорить, что идёт широкомасштабное наступление с применением прямо всего – такого нет», – сказал Ивлев.
Он пояснил, что у ВСУ еще есть резервы, и в условиях ограниченной численности группировки ВС РФ стоит задача не только давить на противника, но еще и не пропустить прорыва российской обороны.
«Резервы были и резервы остаются. Пока противник ими никак не пользуется.
Ведь резервы подтянуть – это ещё не всё. Нужно понимать, как ты пойдёшь. На Запорожском направлении идти очень сложно, потому что там наша оборона достаточно крепкая. Мы подготовились ещё с того наката [2023 года].
Также у противника другие направления проседают. Мы знаем, что в Купянске работают в городе наши группы, продвигаемся в Сумской области, и людей нигде нет.
А наши задачи – не пропустить противника, в большей степени они активно-оборонительные», – добавил Ивлев.
