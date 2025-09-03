Путин пресёк кривотолки: Ни о каком размене территорий речи нет и не было
Дискуссия по гарантиям безопасности Украине никоим образом не включает в себя территориальные вопросы.
Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, отвечая на вопросы журналистов в Пекине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Нет. Мы так вопрос не ставили никогда и не обсуждали так [гарантии безопасности в обмен на территории]. Гарантии безопасности – это естественно, мы исходим из того, что любая страна должна иметь эти гарантии, систему безопасности, и Украина в том числе.
Но это не связано с какими-то обменами. Тем более, с обменами территорий», – указал российский лидер.
«Мы боремся не столько за территории, сколько за права человека и права людей, которые проживают на этих территориях… Но мы не связываем одно с другим: территории – и гарантии безопасности.
Можно сказать, что это близкие темы, но мы напрямую это не связываем, и так вопрос в ходе дискуссии в Анкоридже не ставился», – сказал Путин.
