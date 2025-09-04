Политтехнолог Порошенко: Будущее Украины – тотальная подготовка к войне

Игорь Шкапа.  
04.09.2025 11:35
  (Мск) , Киев
Просмотров: 425
 
Война, Дзен, Политика, Украина


Украинцам пора осознать: их будущее – это подготовка к новой войне.

Об этом в эфире канала «Украинская правда» политтехнолог, депутат ВР нескольких созывов Игорь Грынив, передает корреспондент «ПолитНавигатора.

«Будущее Украины, к сожалению, люди должны это понимать, стать государством, мобилизованным на подготовку к предстоящей войне. И только тогда ее не будет»», – считает политтехнолог.

По его словам, если украинцы не будут готовиться к войне, то она начнется вскоре после перемирия – «буквально через пару лет».

«Если мы будем настолько готовы к войне, если мы поймем, что не может никто не служить в армии, потому что для него закроются социальные и политические лифты, что женщины, как и мужчины, получив равенство в своих политических правах и так далее, будут вынуждены так же быть готовыми для защиты своей родины, и быть военнообязанными, что молодежь не будет до 25 лет ждать [мобилизации], а должна пройти полную военную подготовку, потому что, если нужно, то будут воевать…

Я верю, что если лидер будет иметь достаточно моральных качеств и сумеет объяснить, что это не означает, что это люди, которые уйдут на смерть, эти люди пойдут за победой», – пафосно резюмирует Грынив.

Напомним, что именно он является автором провального для Порошенко (в списке экстремистов в РФ) лозунга кампании 2019 года «Армия. Мова. Вера».

