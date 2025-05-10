Нет фашизму! Запретить нацизм! Нет «украинизации» Грузии! – акция в Тбилиси

Михаил Рябов.  
10.05.2025 12:40
  (Мск) , Тбилиси
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Грузия, День Победы, Дзен, Политика, Украина


В Тбилиси 9 мая состоялся митинг и шествие, посвященное Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом «ПолитНавигатору» рассказал один из организаторов левый политик Темур Пипия.

Акция проходила под требованиями запретить фашистские прозападные организации и не допустить повторения украинского сценария в Грузии.

В Тбилиси 9 мая состоялся митинг и шествие, посвященное Дню Победы советского народа в...

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«Несмотря на то, что правящая «Мечта» победила в выборах прошлого года, не миновала опасность реставрации прозападной оппозиции. Объявлено, что запрет ультраправых политических партий не произойдет.  Следовательно, все это деструктивное «содружество» во главе с партией Саакашвили будут принимать участие в выборах местного самоуправления. Они могут укрепить свои позиции. После выборов их запрет станет гораздо трудноосуществимым.

Сегодня, 9 мая, в день 80-летия Великой Победы над фашизмом мы обязаны предупредить народ, что угроза фашизации Грузии, «украинизации» нашей страны не миновала», – говорится в резолюции митинга.

Участники митинга призвали обратить внимание на происходящее на Украине.

«После прихода к власти силовым, антиконституционным путем ультраправых сил в Киеве, побратимов нашей доморощенной прозападной оппозиции, все признаки демократии моментально исчезли! Запретили оппозиционные партии. Началась милитаризация страны. В конце-концов, Украину столкнули с мощнейшей ядерной державой!

Мы такое уже проходили. Но в случае «украинизации» Грузии, произойдёт катастрофа гораздо масштабнее, чем в 2008 году. Произойдет то, что мы видим там. Сотни тысяч погибших, еще больше покалеченных, десятки миллионов бежавших из страны. Впереди неминуемая социальная катастрофа! Украина может исчезнуть с политической карты мира… Мы не хотим, чтобы Грузия разделила такую участь!

Поэтому призываем правящую партию и соответствующие госучреждения предпринять все усилия для запрета антигосударственных политических сил до выборов 5 октября!», – подчеркивается в резолюции.

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