Нет фашизму! Запретить нацизм! Нет «украинизации» Грузии! – акция в Тбилиси

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В Тбилиси 9 мая состоялся митинг и шествие, посвященное Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом «ПолитНавигатору» рассказал один из организаторов левый политик Темур Пипия.

Акция проходила под требованиями запретить фашистские прозападные организации и не допустить повторения украинского сценария в Грузии.

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«Несмотря на то, что правящая «Мечта» победила в выборах прошлого года, не миновала опасность реставрации прозападной оппозиции. Объявлено, что запрет ультраправых политических партий не произойдет. Следовательно, все это деструктивное «содружество» во главе с партией Саакашвили будут принимать участие в выборах местного самоуправления. Они могут укрепить свои позиции. После выборов их запрет станет гораздо трудноосуществимым. Сегодня, 9 мая, в день 80-летия Великой Победы над фашизмом мы обязаны предупредить народ, что угроза фашизации Грузии, «украинизации» нашей страны не миновала», – говорится в резолюции митинга.

Участники митинга призвали обратить внимание на происходящее на Украине.