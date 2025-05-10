«Не трогай, это на 9 Мая»: в Одессе нацисты осквернили памятники

Павел Бадаев.  
10.05.2025 00:00
  (Мск) , Одесса
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Авторская колонка, Беспредел, Вандализм, Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Одесса, Политика, Россия, Украина


Подгадали, готовились, ночью перед 9 Мая нацисты из мовной зондеркоманды «Робимо вам нерви» изуродовали памятник Маршалу Малиновскому. Они выкорчевали монтировками мемориальную доску под бюстом полководца и похвастали в соцсетях: «Продолжаем дело Демьяна».

Именно эти мовные гестаповцы сливали застреленному Ганулу информацию о людях говорящих по-русски, которых тот потом избивал, унижал, насиловал и сдавал в ТЦК.

Подгадали, готовились, ночью перед 9 Мая нацисты из мовной зондеркоманды «Робимо вам нерви» изуродовали...

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А на выкорчеванной с памятника табличке было написано то, что пришлым недобиткам не пережить. Во-первых, легендарный Маршал Советского Союза Родион Малиновский — одессит. Был министром обороны СССР. Участвовал в разгроме немецко-фашистских войск под Сталинградом. В 1943 году в должности командующего Юго-Западным фронтом провел ряд успешных операций по освобождению Донбасса и Юга Украины. В апреле 1944 года, командуя 3-м Украинским фронтом, освобождал от фашистских оккупантов родную Одессу. Получил высший военный орден СССР — орден Победы, ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Из памяти одесситов этого не вычеркнуть, зато как приятно поглумиться — изуродовать памятник в комендантский час, в праздник, когда город перекрыт блокпостами — чтобы «террористов» ловить, которые несут к мемориалам цветы и за любое выказывание возмущения отправляются «на подвал»…

Впрочем, на маршале нацисты не остановились и пошли гадить… вы правильно догадались — Пушкину. К его изваянию они приволокли манекен в тряпье, символизирующий «ватника», и картонки с надписями: «Победа для Россиян — плен для украинцев» и «9 мая — освобождение от нацистов, не от советов. Нет российскому мифу про великую отечественную».

«Эта инсталляция с манекеном в красном платке — очень четкий символический протест против того, как Россия сегодня эксплуатирует «День Победы» для оправдания собственной агрессии, — пояснили мовные гестаповцы. — Серп на голове — это аллюзия на советскую идеологию, на освободительную пропаганду, которой Кремль прикрывает свою войну против Украины. Манекен — бездушная мишень, «мертвая» идея, лежащая раздавленной на ступенях культового русского поэта-патриарха. Локация (под Пушкиным) — намек на то, что даже «высокая культура» выступает здесь фасадом для имперских амбиций и насилия.

В унисон с тем, что Россия 9 мая марширует по улицам с военной техникой и георгиевскими лентами, эта акция демонстрирует: «победа» для кремлевской власти — это не празднование освобождения от нацизма, а инструмент для легитимации современной агрессии. Манекен как жертва этой машины идеологического насилия — одновременно и обвинение в бессмысленности милитаризованного пафоса дня победы, и призыв не верить этим мифам», – гласил бред нацистских идеологов.

Миф, миф, миф… о Великой Победе — именно это несется сейчас из всех утюгов нацистской пропаганды. Сами местные «царьки» впрямую этого не заявляют. Гауляйтер Кипер — просто умственно неполноценен для каких-либо заявлений, мэр Труханов боится растерять электорат. За них говорят активисты-нацисты.

Впрочем, как показала история с Ганулом, говорят не долго.

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