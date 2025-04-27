«Не на чем передвигаться» – офицеры ВСУ забирают себе солдатские авто для передовой

Вадим Москаленко.  
27.04.2025 20:57
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Транспорт, Украина


Пользуясь служебным положением, украинские командиры забирают для личного использования автомобили, которые на волонтёрские средства покупаются для солдат.

Об этом на канале Politeka заявил киевский политолог Павел Себастьянович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пользуясь служебным положением, украинские командиры забирают для личного использования автомобили, которые на волонтёрские средства...

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«Нам нечем воевать. Мы общаемся с ребятами на фронте, допустим, старая известная проблема с этими пикапами – старая бэушная техника. Вы не представляете, какой это автозоопарк, когда ты едешь вдоль линии фронта, там же все на этих машинах ездят, всех видов, всех стран, с правым рулем, с левым рулем.

Но это же надо обслуживать. Но многие эти машины они не поставлены на учет в воинских частях. А причина почему? Потому что если боец, которому его родные и близкие собрали на эту машину, и он на ней передвигается, ее поставит на учет в свою воинскую часть, то значит это будет уже машина не его, а воинской части. И командиры там, высшие офицеры, просто забирают эти машины себе», – сказал Себастьяновч.

«Человеку родня, друзья, близкие собирали на эту машину, а командир взял и забрал ее себе. То есть, никто не хочет ставить на учет. А если ты не поставил на учет, то не можешь списать на горюче-смазочные материалы, на ремонты. И вот этот бардак уже четвертый год войны, не могут решить эту проблему.

Хотя за четыре года можно было просто построить завод в Украине, который выпускал бы эти пикапы. И эти пикапы обходились армии в 10 тысяч долларов. Простейшая комплектация, ручная коробка, простейший дизелёк», – рассуждал укро-политолог.

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