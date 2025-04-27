«Не на чем передвигаться» – офицеры ВСУ забирают себе солдатские авто для передовой

Пользуясь служебным положением, украинские командиры забирают для личного использования автомобили, которые на волонтёрские средства покупаются для солдат.

Об этом на канале Politeka заявил киевский политолог Павел Себастьянович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нечем воевать. Мы общаемся с ребятами на фронте, допустим, старая известная проблема с этими пикапами – старая бэушная техника. Вы не представляете, какой это автозоопарк, когда ты едешь вдоль линии фронта, там же все на этих машинах ездят, всех видов, всех стран, с правым рулем, с левым рулем.

Но это же надо обслуживать. Но многие эти машины они не поставлены на учет в воинских частях. А причина почему? Потому что если боец, которому его родные и близкие собрали на эту машину, и он на ней передвигается, ее поставит на учет в свою воинскую часть, то значит это будет уже машина не его, а воинской части. И командиры там, высшие офицеры, просто забирают эти машины себе», – сказал Себастьяновч.