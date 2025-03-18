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Война – это естественное состояние украинцев, которые очень плохо проявляют себя в ситуации переговоров, выборов и мира.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил объявленный Россией в розыск украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мир не понравится нам ещё больше, чем война, и это всегда так. Украине бог дал национальную честь, которую мы достойно защищаем уже три года, но в действительности хотят «мяса», им хочется мира. Просто этот мир будет вылезать у нас из ноздрей, и мы будем горько сожалеть по временам войны. Так будет, помяните потом моё слово… Это унижение, это мир под давлением американцев, которые будут вытирать о нас ноги. Это мир – мы фактически согласимся на потерю 20% украинской территории, вы увидите, как много украинских недочеловеков побегут брататься с московитами, снова будут слушать Филиппа Киркорова. Мы увидим здесь политическую грызню. И если мы восхищались героями, мы увидим, как много украинских военнослужащих, комбатантов, героев будут продаваться каким-то местным и общенациональным барыгам. Мы увидим больший отток украинцев за границу. И если первые беженцы украинские вызывали сочувствие, то все остальные будут вызывать всё больше презрения за границей. Мы увидим, как нация не смогла воспользоваться передышкой для того, чтобы нарастить свой ВПК и усилить армию, потому что все моментально расслабятся», – стращал галичан Корчинский.