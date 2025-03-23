«Идея о французско-британских «миротворцах» почила в бозе» – украинский политолог
Европейцы делали много громких заявлений об отправке контингента на Украину, однако после того, как США отказались их подстраховать, а Москва пообещала бить на поражение, Франция, Британия и их союзники дали заднюю,
Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Неделя эта начиналась с того, что Кир Стармер заявлял о фактически завершении формирования коалиции стран, которая потенциально могла бы подготовить миротворческие силы для Украины и отправить эти миротворческие силы в Украину…
Но дальше ситуация, похоже, зашла в тупик, и к концу недели стало понятно по опубликованной информации в отношении того, что Макрон обратился в ООН с предложением уже ООН провести эту миротворческую миссию, стало понятно, что никакой европейской миротворческой миссии не будет.
Не будет по двум причинам. Во-первых, США отказываются страховать эту миссию, поддерживать её в воздухе, давать гарантии безопасности, защищать европейских военных от российских военных. США отказываются.
А во-вторых, Россия выступает категорически против, заявляя, что эти силы на территории Украины будут сразу объявлены враждебными, оккупационными – и станут целью для атак. И в такой ситуации западноевропейские страны, прежде всего, Франция и Британия и их союзники, так и не решились официально объявить такую миссию… Идея европейских миротворцев, британо-французских, на этой неделе, похоже, почила в бозе», – констатировал Бортник.
«Это происходит на фоне того, что лидеры ЕС не смогли на этой неделе даже согласовать выделение Украине 5 млрд. евро дополнительных на военную помощь. Несмотря на то, что Кая Каллас, комиссар ЕС предлагала выделить Украине 40. Потом сошлись на пяти, но даже пять не смогли согласовать», – добавил «зрады» киевский политолог.
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