«Идея о французско-британских «миротворцах» почила в бозе» – украинский политолог

Вадим Москаленко.  
23.03.2025 16:16
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, ООН, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Европейцы делали много громких заявлений об отправке контингента на Украину, однако после того, как США отказались их подстраховать, а Москва пообещала бить на поражение, Франция, Британия и их союзники дали заднюю,

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейцы делали много громких заявлений об отправке контингента на Украину, однако после того, как...

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«Неделя эта начиналась с того, что Кир Стармер заявлял о фактически завершении формирования коалиции стран, которая потенциально могла бы подготовить миротворческие силы для Украины и отправить эти миротворческие силы в Украину…

Но дальше ситуация, похоже, зашла в тупик, и к концу недели стало понятно по опубликованной информации в отношении того, что Макрон обратился в ООН с предложением уже ООН провести эту миротворческую миссию, стало понятно, что никакой европейской миротворческой миссии не будет.

Не будет по двум причинам. Во-первых, США отказываются страховать эту миссию, поддерживать её в воздухе, давать гарантии безопасности, защищать европейских военных от российских военных. США отказываются.

А во-вторых, Россия выступает категорически против, заявляя, что эти силы на территории Украины будут сразу объявлены враждебными, оккупационными – и станут целью для атак. И в такой ситуации западноевропейские страны, прежде всего, Франция и Британия и их союзники, так и не решились официально объявить такую миссию… Идея европейских миротворцев, британо-французских, на этой неделе, похоже, почила в бозе», – констатировал Бортник.

«Это происходит на фоне того, что лидеры ЕС не смогли на этой неделе даже согласовать выделение Украине 5 млрд. евро дополнительных на военную помощь. Несмотря на то, что Кая Каллас, комиссар ЕС предлагала выделить Украине 40. Потом сошлись на пяти, но даже пять не смогли согласовать», – добавил «зрады» киевский политолог.

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