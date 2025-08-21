Генерал США: Украина проиграла войну, потеряла территории и авторитет

Украина уже проиграла войну России, потеряв не только территории, но и авторитет.

Об этом в эфире «Real Americas Voice» заявил экс-советник президента США по нацбезопасности, экс-глава американской военной разведки генерал Майкл Флинн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это проигранная война. Украина проиграла эту войну, потеряла территорию, они потеряли значительный авторитет.

Мы знаем  наверняка, что Украина также погрязла в коррупции.  Мы видели коррупцию в предыдущей администрации Байдена во многих сферах, мы видели это в торговле людьми, в торговле оружием, в биолабораториях на Украине. Это важные вещи, и они имеют большое значение для другой стороны, то есть для России, верно?

На границе с Россией, Украина просит принять ее в НАТО, а эти люди, кураторы Зеленского, пытаются убедить Трампа, что мы должны победить Россию», – сказал Флинн.

Несмотря на довольно трезвую оценку ситуации, далее американский генерал предлагает куда менее реалистичные сценарии компромисса – например, пересмотр статуса Крыма на «аналог Гонконга», который «хоть и вернулся в Китай, но долгое время был торговой зоной, где-то лет 30 или 60».

