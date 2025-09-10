Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Стремительно беднеющий Евросоюз не сможет «переварить» Украину в своем составе – у него нет денег даже без ее членства, поэтому еврочиновники вынуждены клянчить средства в Вашингтоне.

Об этом в эфире признанного РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил международник Алексей Наумов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Странам Европейского Союза довольно больно будет проглотить членство Украины в ЕС. Пока Украина находится вне Европейского Союза, ей как бы очень удобно давать деньги, заверения, оружие безо всяких обязательств. Когда страна входит в состав Европейского Союза, там сразу появляются юридически обязывающие нормы. Вам, как руководству Европейского Союза, необходимо перераспределять фонды, которые идут на поддержку самых слабеньких, таким образом, чтобы это было справедливо. Украина, учитывая ее большие размеры, население довольно многочисленное, должна будет получить довольно много денег. И это, естественно, не устроит тех, кто эти деньги хочет получить сам. То есть Польшу, Румынию, Болгарию, все страны ЕС, которые не являются преуспевающими локомотивами. Более того, даже те страны, которые мы привыкли считать локомотивами, вроде Федеративной Республики Германия или Франции, испытывают огромные сложности…», – сказал он.