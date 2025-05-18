«Есть огромный риск масштабной провокации и срыва следующих переговоров» – Бортник
Украина не собирается выполнять никаких требований России, поэтому следующий этап переговоров может закончиться провокацией либо вовсе не состояться.
Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В Стамбуле стороны договорились, что каждая из них подготовит свои предложения по организации прекращения огня, после чего делегации соберутся для их обсуждения на новую встречу.
В то же время четких сроков обмена планами по прекращению огня нет, хотя принципиальная договоренность обменяться ими возникла», – сказал Бортник.
«Тут будут огромные проблемы, потому что я уверен, что все то, что было в требованиях России, оно появится как предварительные условия для прекращения огня. Украина же требует безусловного прекращения огня.
Именно поэтому огромный риск того, что после обмена этими планами следующая встреча или будет оттягиваться, или эта встреча превратится в скандал и препирательство, или следующая встреча не состоится.
Конечно, если не вмешается фактор Трампа, и до того не состоятся американо-российские договоренности, которые моментально могут развязать и сблизить украино-российские позиции», – считает он.