«Есть огромный риск масштабной провокации и срыва следующих переговоров» – Бортник

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Украина не собирается выполнять никаких требований России, поэтому следующий этап переговоров может закончиться провокацией либо вовсе не состояться.

Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Стамбуле стороны договорились, что каждая из них подготовит свои предложения по организации прекращения огня, после чего делегации соберутся для их обсуждения на новую встречу. В то же время четких сроков обмена планами по прекращению огня нет, хотя принципиальная договоренность обменяться ими возникла», – сказал Бортник.