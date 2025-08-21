«Если НАТО даст авиацию и солдат, мы за месяц дойдём до Крыма» – офицер ВСУ

Вадим Москаленко.  
21.08.2025 19:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 226
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Запад должен отправить на Украину ещё одну партию авиации, чтобы ВСУ попытались «штурмануть» сухопутный коридор в Крым.

Об этом на канале «Alpha media» заявил военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Коридор в Крым очень уязвим. Либо русским нужен плацдарм до Днепра, либо это не коридор, вы подставляетесь сильно. Тем более, что там одна степь.

Если Запад нам даст нормальную авиацию, и мы создадим там господство в воздухе на отдельно взятом участке прорыва, это абсолютно возможно. Это можно сделать за три месяца, если нашими пилотами», – рассуждал Бекренев.

Он подчеркнул, что дело пойдёт куда быстрее, если, кроме техники, Запад отправит на Украину и личный состав.

«Если создать ЧВК, посадить туда кого надо, то подготовка такой операции может занять месяц. Так что коридор в Крым – абсолютно уязвимая история», – добавил ВСУшник.

