«Если НАТО даст авиацию и солдат, мы за месяц дойдём до Крыма» – офицер ВСУ

Запад должен отправить на Украину ещё одну партию авиации, чтобы ВСУ попытались «штурмануть» сухопутный коридор в Крым.

Об этом на канале «Alpha media» заявил военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Коридор в Крым очень уязвим. Либо русским нужен плацдарм до Днепра, либо это не коридор, вы подставляетесь сильно. Тем более, что там одна степь.

Если Запад нам даст нормальную авиацию, и мы создадим там господство в воздухе на отдельно взятом участке прорыва, это абсолютно возможно. Это можно сделать за три месяца, если нашими пилотами», – рассуждал Бекренев.