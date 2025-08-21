«Если НАТО даст авиацию и солдат, мы за месяц дойдём до Крыма» – офицер ВСУ
Запад должен отправить на Украину ещё одну партию авиации, чтобы ВСУ попытались «штурмануть» сухопутный коридор в Крым.
Об этом на канале «Alpha media» заявил военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Коридор в Крым очень уязвим. Либо русским нужен плацдарм до Днепра, либо это не коридор, вы подставляетесь сильно. Тем более, что там одна степь.
Если Запад нам даст нормальную авиацию, и мы создадим там господство в воздухе на отдельно взятом участке прорыва, это абсолютно возможно. Это можно сделать за три месяца, если нашими пилотами», – рассуждал Бекренев.
Он подчеркнул, что дело пойдёт куда быстрее, если, кроме техники, Запад отправит на Украину и личный состав.
«Если создать ЧВК, посадить туда кого надо, то подготовка такой операции может занять месяц. Так что коридор в Крым – абсолютно уязвимая история», – добавил ВСУшник.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: