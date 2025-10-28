Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине, объявляя о скором крахе российской экономики, выдают желаемое за действительное.

Об этом в беседе с объявленным РФ в розыск киевским политолог Юрием Романенко заявил бывший экономический советник Владимира Зеленского, украинский экономист Олег Устенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он считает, что в долгосрочной перспективе у российской экономики «все будет плохо» и прогнозирует ей «угасающий тренд» – что, впрочем, похоже на ритуальное украинские заклинания о том, будто у русских непременно закончатся ракеты, бензин, а в Москве неизбежен дворцовый переворот.

А вот в то, что экономика РФ обвалится в краткосрочной перспективе, Устенко не верит.

«Что будет происходить в России, и можем ли мы быть уверенными, что сейчас экономика рухнет? Нет. Я, кстати сказать, считаю, что это колоссальная опасность думать по поводу этого, особенно для нас, как для Украины, которая должна, в общем-то, трезво оценивать ситуацию. Не стоит выдавать свои собственные желания или наше общее желание общего краха экономики России за реальность – в короткий промежуток времени от нуля до 12 месяцев при учёте, что это скомпрессированно будет. А если не будет скомпрессировано, вообще чуть ли на 24 месяца от текущего момента времени», – умничает Устенко.