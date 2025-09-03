«Лучшие друзья – это мы» – в Китае играют в свои китайские игры с Азербайджаном
Китай помог Азербайджану, когда Россия и Евросоюз не смогли этого сделать.
Об этом бывший специальный представитель правительства Китая по Европейским делам Ву Хонгбо заявил на международном стратегическом форуме в Словении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Во время пандемии ковид-19 Азербайджан очень нуждался в вакцинах и лекарствах. Сначала они обратились к России. Ничего не произошло. Затем они обратились в ЕС. Там сказали, что у них недостаточно вакцин. Тогда Азербайджан обратился к Китаю. Через несколько дней в их столицу доставили вакцины и лекарства. Мы считаем, что друзья, которые нуждаются в помощи, действительно друзья», – сказал Во.
Так бывший дипломат прокомментировал слова азербайджанского замминистра иностранных дел Фариза Рзаева, который хвастался передачей Зангезурского коридора под контроль США.
Во поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за его участие в саммите ШОС в Тяньцзине. Напомним, там Китай заблокировал членство Армении в организации в ответ на блокирование членства Азербайджана Индией.
