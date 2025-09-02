Дональд Трамп введением пошлин подтолкнул Индию к вступлению в «новый опасный» (для Запада) альянс с Китаем и Россией. Страны НАТО не имеют сил ему противостоять, пишет сегодня британская Daily Mail.

«Присутствие Моди, человека, стоящего у руля самой густонаселённой демократии мира, на этом зловещем сборище деспотов и изгоев способно вызвать дрожь у любого гражданина свободного мира… Ничто не было столь поразительным, как интимная связь между Моди и Путиным. В перерывах между заседаниями мужчины прогуливались по коридорам конференц-центра, держась за руки, с улыбками на лицах, словно подростки, впервые влюблённые. Полагаю, нет ничего более укрепляющего узы дружбы, чем взаимовыгодная торговля нефтью на сумму 96 миллиардов фунтов», – говорится в публикации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Автор стращает читателей: