Daily Mail: Сформирован новый опасный альянс Индии, России и Китая
Дональд Трамп введением пошлин подтолкнул Индию к вступлению в «новый опасный» (для Запада) альянс с Китаем и Россией. Страны НАТО не имеют сил ему противостоять, пишет сегодня британская Daily Mail.
«Присутствие Моди, человека, стоящего у руля самой густонаселённой демократии мира, на этом зловещем сборище деспотов и изгоев способно вызвать дрожь у любого гражданина свободного мира… Ничто не было столь поразительным, как интимная связь между Моди и Путиным. В перерывах между заседаниями мужчины прогуливались по коридорам конференц-центра, держась за руки, с улыбками на лицах, словно подростки, впервые влюблённые. Полагаю, нет ничего более укрепляющего узы дружбы, чем взаимовыгодная торговля нефтью на сумму 96 миллиардов фунтов», – говорится в публикации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Автор стращает читателей:
«Учитывая, что Россия набирает силу на Украине, а Китай, по всей видимости, готовится к вторжению на Тайвань, никто не может быть уверен в том, что Третья мировая война не начнется… Если такой катаклизм действительно случится, мы будем безнадёжно неподготовлены. В нынешних условиях НАТО, смертельно подорванное изоляционистскими США и ослабленной Европой, — это бумажный тигр…
Мы воспитали поколение лидеров, неспособных на лидерство и дальновидность. В то время как Китай и Россия строят долгосрочные планы, наши дрейфуют от месяца к месяцу. Они мало что понимают в военных вопросах, не говоря уже о более сложных формах политического, экономического и киберконфликта, практикуемых не только путинской Россией, но также Китаем и Ираном».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: