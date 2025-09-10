Бортник: Зря мы отказались от ЯО – сейчас творили бы, что хочется

10.09.2025
Украинские элиты с самого начала допустили ряд стратегических ошибок, которые привели к нынешнему положению дел.

Об этом в эфире канала «Укрлайф» заявил киевский политолог руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если бы Украина сохранила ядерный арсенал, она сохранила бы суверенитет. Не было бы интенсивного вмешательства с Востока и Запада в украинские внутренние дела, которое активно началось ещё во время Кравчука, плёнок Гонгадзе и всего остального. И Украина не была бы зоной противостояния между Востоком и Западом. Речь не в том, что мы бы отбивались ядерными бомбами от России. Россия не нападала бы. Кризиса этого даже не было бы», – считает Бортник.

Кроме того, продолжает он, элитами после майдана был «разрушен конституционный баланс».

«Вот вещи, которые предопределили судьбу Украины. Сделав всё это, фактически Украина оказалась в роли красивой и беззащитной девушки в ночном парке, которая при этом постоянно шумела, привлекая к себе внимание. Это не оправдывает Москву ни капли, никоим образом. Но мы должны понимать, что нельзя считать ни с 20014, ни с 2004, ни 1994 года.

Это был целый набор, целая плеяда стратегических ошибок, сумасшедшей коррупции украинских политических элит, благодаря которым наша страна уменьшилась во всех измерениях. И сейчас стоит вопрос будущего – будет ли эта страна существовать или нет.

То, что будет государство, я в этом не сомневаюсь. То, что будет народ, не сомневаюсь. А вот будет ли страна существовать? Будет ли возможность украинского народа делать самостоятельные решения, выбирать своё позитивное будущее? Этого уже сейчас нет. Мы уже сейчас не можем выбирать», – признает Бортник.

