Бортник: Зря мы отказались от ЯО – сейчас творили бы, что хочется

Украинские элиты с самого начала допустили ряд стратегических ошибок, которые привели к нынешнему положению дел.

Об этом в эфире канала «Укрлайф» заявил киевский политолог руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если бы Украина сохранила ядерный арсенал, она сохранила бы суверенитет. Не было бы интенсивного вмешательства с Востока и Запада в украинские внутренние дела, которое активно началось ещё во время Кравчука, плёнок Гонгадзе и всего остального. И Украина не была бы зоной противостояния между Востоком и Западом. Речь не в том, что мы бы отбивались ядерными бомбами от России. Россия не нападала бы. Кризиса этого даже не было бы», – считает Бортник.

Кроме того, продолжает он, элитами после майдана был «разрушен конституционный баланс».