Аппетиты растут: Трамп хочет взять управление Газой на США и выселить оттуда всех палестинцев

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The Wall Street Journal сообщает о заявлении Дональда Трампа насчет готовности США взять на себя управление сектором Газа

Как отмечает издание, это предложение «ошеломило экспертов по Ближнему Востоку и союзников Трампа, оставив многие вопросы без ответа.»

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«Президент Трамп призвал США взять под долгосрочный контроль сектор Газа, а почти два миллиона палестинцев навсегда уехать в соседние страны. Это является отказом от десятилетий американской политики, которая разрушила идею палестинского государства», – говорится в публикации.

«США возьмут под контроль сектор Газа… Я вижу долгосрочную позицию владения, и я вижу, что это принесет большую стабильность этой части Ближнего Востока, а может быть, и всему Ближнему Востоку», — заявил Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме, – добавил Трамп.

Это предложение, если оно будет реализовано, глубоко вовлечет США в проект развития, который, по словам официальных лиц Трампа, может занять от 10 до 15 лет, отмечает The Wall Street Journal.

«Окончательное решение палестинского вопроса» Трамп изложил во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По словам Трампа США хотят достичь соглашения о постоянном переселении палестинцев из сектора.

По словам американского президента, весь сектор Газа следует снести, потому что он непригоден и небезопасен для жизни, которая там «превратилась в ад».

По плану Трампа 1,7–1,8 миллиона человек должны быть выселены в «новое, тихое и безопасное место», где для них «создадут комфортные условия». Таких районов может быть 5 или 6, а не только одно. По словам Трампа, палестинцы из Газы могут выезжать в другие страны, кроме Египта и Иордании. При этом, США платить за новые жилища для палестинцев не собираются.

«Я не думаю, что палестинцы захотят вернуться в Газу. Надеюсь, мы сможем сделать что-то такое, что они не захотят возвращаться. Я надеюсь, что они не захотят туда возвращаться и это хорошо. Даже те здания, которые все еще там, в конечном итоге рухнут» — «оптимистично» прогнозирует американский президент.

При этом, добавляет газета, Трамп оставил без внимания вопрос, как США убедят палестинцев добровольно отдать свои земли, и будет ли Израиль в конечном итоге осуществлять суверенитет на этой территории. Притом, что ХАМАС уже заявил о неприемлемости такого сценария.

Также Трамп не исключил возможности отправки американских войск для удержания Газы под контролем Вашингтона.

«Это может привести к началу долгосрочной американской военной оккупации на Ближнем Востоке, которую Трамп давно осуждает», – пишет газета.

Восстановленная территория обеспечит рабочие места и стабильность в регионе, сказал Трамп, не вдаваясь в подробности, будет ли она открыта как для израильтян, так и для арабов.

Неясно, как план Трампа может быть реализован, – добавляет издание. – Арабский мир, скорее всего, отвергнет предложение Трампа. Первые реакции были приглушенными, поскольку во время пресс-конференции была глубокая ночь.

Поздно вечером во вторник министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило, что королевство отвергает «любое нарушение прав палестинского народа, будь то строительство поселений, аннексия земель или попытки его вытеснения». Египет, Иордания, Объединенные Арабские Эмираты и Катар также отвергли выселение.

Интересно, что опубличивание планов оккупации сектора Газа и масштабного выселения миллионов людей с их родных земель в некие резервации совпало с подписанием Трампом указа о выходе США из совета ООН по правам человека и прекрашении участия в агенмтве по делам палестинских беженцев ( БАПОР).