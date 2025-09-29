Вучич объявился в Москве на День Победы, дабы унять свой Майдан – Смирнов
Российско-сербские отношения деградируют последние несколько лет.
Об этом младший научный сотрудник Отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы Института славяноведения РАН Яков Смирнов заявил на «городском завтраке» в Российском совете по международным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если взять ретроспективу последних трех лет после 2022 года, достаточно сильно упала частота политических контактов российского руководства с сербским, и уровень влияния России на политическую жизнь Сербии упал достаточно сильно.
Конечно, был визит Вучича 9 мая, но надо понимать, что, скорее, это была акция для влияния на внутреннюю аудиторию, которая была разогрета протестами. Вучич понимает, что большинство протестующих – это люди, весьма положительно относящиеся к России», – сказал Смирнов.
В остальном, по его мнению, президент США Александр Вучич все это время избегал контактов с президентом РФ Владимиром Путиным даже на уровне телефонных разговоров. При этом Сербия боится вводить антироссийские санкции.
