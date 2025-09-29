Вучич объявился в Москве на День Победы, дабы унять свой Майдан – Смирнов

Елена Острякова.  
29.09.2025 17:56
  (Мск) , Москва
Просмотров: 145
 
Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Сербия, Спецоперация


Российско-сербские отношения деградируют последние несколько лет.

Об этом младший научный сотрудник Отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы Института славяноведения РАН Яков Смирнов заявил на «городском завтраке» в Российском совете по международным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российско-сербские отношения деградируют последние несколько лет. Об этом младший научный сотрудник Отдела современной истории...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если взять ретроспективу последних трех лет после 2022 года, достаточно сильно упала частота политических контактов российского руководства с сербским, и уровень влияния России на политическую жизнь Сербии упал достаточно сильно.

Конечно, был визит Вучича 9 мая, но надо понимать, что, скорее, это была акция для влияния на внутреннюю аудиторию, которая была разогрета протестами. Вучич понимает, что большинство протестующих – это люди, весьма положительно относящиеся к России», – сказал Смирнов.

В остальном, по его мнению, президент США Александр Вучич все это время избегал контактов с президентом РФ Владимиром Путиным даже на уровне телефонных разговоров. При этом Сербия боится вводить антироссийские санкции.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить