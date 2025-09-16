В Запорожье горят грузовики и поражены предприятия

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ночью российская армия нанесла удар по объектам на территории временно оккупированного Запорожья.

По информации украинской стороны, удар наносился из РСЗО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Поступило 134 сообщения о повреждениях многоквартирных и частных домов, коммерческих помещений, предприятий, электрооборудования, автомобилей и хозяйственных построек», – написал запорожский гауляйтер Иван Федоров.

На доступных кадрах можно увидеть горящие грузовые автомобили – по всей видимости, поражен склад или логистический центр.

Стоянка автомобилей поражена и в Киевской области, о чем отчитались в ГосЧС Украины.

В свою очередь Украина атаковала Россию беспилотниками. Минобороны РФ сообщило, что «уничтожены и перехвачены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

На данный момент информации о повреждениях значимых объектов или инфраструктуры не поступало, что может свидетельствовать об успешной работе ПВО.

Впрочем, врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсарь написал, что «информация о последствиях на земле уточняется».