В Запорожье горят грузовики и поражены предприятия
Ночью российская армия нанесла удар по объектам на территории временно оккупированного Запорожья.
По информации украинской стороны, удар наносился из РСЗО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Поступило 134 сообщения о повреждениях многоквартирных и частных домов, коммерческих помещений, предприятий, электрооборудования, автомобилей и хозяйственных построек», – написал запорожский гауляйтер Иван Федоров.
На доступных кадрах можно увидеть горящие грузовые автомобили – по всей видимости, поражен склад или логистический центр.
Стоянка автомобилей поражена и в Киевской области, о чем отчитались в ГосЧС Украины.
В свою очередь Украина атаковала Россию беспилотниками. Минобороны РФ сообщило, что «уничтожены и перехвачены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».
На данный момент информации о повреждениях значимых объектов или инфраструктуры не поступало, что может свидетельствовать об успешной работе ПВО.
Впрочем, врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсарь написал, что «информация о последствиях на земле уточняется».
