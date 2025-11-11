В Киеве захлёбываются злостью из-за успехов «Росатома»

Вадим Москаленко.  
11.11.2025 10:37
  (Мск) , Киев
Просмотров: 853
 
Дзен, Россия, Санкции, Украина


Большинство стран Запада не рискнули ввести санкции против «Росатома», Москва до сих пор распространяет своё влияние через продвижение ядерных технологий и преспокойно проводит соответствующие конференции, а сам генсек МАГАТЭ хвалит российские разработки.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила украинский эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности Ольга Кошарная, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Две генеральные конференции МАГАТЭ было, две генеральные резолюции ООН – и всё. А реально шагов, чтобы изолировать Россию…Вот, зачем гендиректору МАГАТЭ, у него что есть свободное время, чтобы принимать Центр имени, извините, Евгения Примакова, который занимается внешнеполитическим анализом у себя? …

То, что мероприятия под эгидой МАГАТЭ проводятся в России, например, в Обнинске, с циничными названиями «Обеспечение физической защиты ядерных установок». Это мероприятия для обучения, например, европейских государств, которые эксплуатируют реактор ВВЭР. Это цинизм. То есть против «Росатома» реальных санкций от ЕС нет до сих пор!

Россия распространяет своё влияние через продвижение ядерных технологий, и особенно циничным было, когда в октябре Гросси был на каком-то форуме ядерном в России, и он одобрительно говорил о российских ядерных технологиях! Это превышение его мандата», – вещала Кошарная.

«Кроме Украины, которая не только выдвигает подозрения этим террористам, но и осуждает украинским судом, ни одно государство Европы, например, не применило даже персональных санкций против руководства «Росатома». Кроме Великобритании, Канады и США. …Самые эффективные из санкций против «Росатома» применяют или партизаны, или ВСУ», – нахваливала террористов укро-экспертка.

