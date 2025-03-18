Украинским беженцам советуют готовиться к западной финансовой удавке и выдворению домой
Украина откроет в ряде государств ЕС специальные центры, которые будут убеждать эмигрантов вернуться в разрушенную войной страну.
Об этом на канале «BBC» заявил глава Министерства единства Украины, вице-премьер Алексей Чернышев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы сейчас открываем центры присутствия в ключевых центрах пребывания украинцев. Сегодня 60% украинцев в Европе находятся в Германии, Польше или Чехии. Там, и ещё пять стран мы рассматриваем.
Мы откроем украинские центры, которые будут предоставлять разные услуги – юридическая поддержка, и другое», – сказал министр.
Он подчеркнул, что эти центры призваны сохранить связь с мигрантами, влияние на них, а также будут пытаться убеждать украинцев вернуться.
«Социально-экономическая поддержка беженцев не будет вечной в этих странах. Сегодня она планируется до первого квартала 2026 года. И мы должны быть готовыми к тому, что поддержка прекратится.
А когда война закончится, статус украинцев в Европе изменится, они перестанут иметь защиту. Поэтому они должны быть привлечены на рынок труда, повышать свою профессиональную подготовку», – добавил Чернышов.
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