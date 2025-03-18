Украинским беженцам советуют готовиться к западной финансовой удавке и выдворению домой

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Украина откроет в ряде государств ЕС специальные центры, которые будут убеждать эмигрантов вернуться в разрушенную войной страну.

Об этом на канале «BBC» заявил глава Министерства единства Украины, вице-премьер Алексей Чернышев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сейчас открываем центры присутствия в ключевых центрах пребывания украинцев. Сегодня 60% украинцев в Европе находятся в Германии, Польше или Чехии. Там, и ещё пять стран мы рассматриваем. Мы откроем украинские центры, которые будут предоставлять разные услуги – юридическая поддержка, и другое», – сказал министр.

Он подчеркнул, что эти центры призваны сохранить связь с мигрантами, влияние на них, а также будут пытаться убеждать украинцев вернуться.