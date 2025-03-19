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Жестом России, который был бы сигналом о готовности к миру, стало бы возвращение на Украину всех военнопленных.

Об этом на онлайн пресс-конференции заявил просроченный президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Зеленский пообещал, что эти пленные после возвращения на Украину, не будут возвращены в войска после реабилитации.

«Отдать всех наших пленных, просто отдать людей. Он ничего не теряет. Не теряет даже то, что он незаконно захватил. Я не хочу об этом спорить с врагом. Об этом надо находить формат, инфраструктуру, как договариваться дипломатично. Но отдать всех пленных, я считаю, что это – продемонстрировать волю, желание относительно окончания войны. Потому что парни, пленные, которые там, и девушки, которые там годами сидят, не надо их бояться. И мы – адекватные люди, мы их не направим снова на фронт, никогда. Им нужна помощь, медицина, кому-то нужна реабилитация, есть люди с очень тяжелыми ранениями. И поэтому я считаю, что это действительно продемонстрировать желание относительно окончания войны», – заявил Зеленский.

Напомним, по итогам вчерашнего телефонного разговора президентов США и России стало известно, что РФ обменяется с Украиной 175 военнопленными, кроме того в качестве жеста доброй воли передаст Киеву 23 тяжелораненых солдата ВСУ.