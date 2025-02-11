Украина уже согласилась на план Трампа – киевский политтехнолог

Анатолий Лапин.  
11.02.2025 14:17
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, США, Украина


Украина уже согласилась на план США по урегулированию конфликта, даже не зная, какие положения в нем будут записаны.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил обслуживающий интересы экс-президента Петра Порошенко политтехнолог Алексей Голобуцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина уже согласилась на план США по урегулированию конфликта, даже не зная, какие положения...

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«Трамп хочет на эту встречу прийти с определенной уверенностью в том, что никаких сюрпризов от Зеленского у него не будет. Вот от Путина он может еще ожидать, потому что он не может на него надавить, буквально даже словами. Украина, к сожалению, потеряла, размыла свою субъектность за последние три года, которая поднялась очень высоко в 22-23 году, а потом начала угасать.

И сейчас не надо быть аналитиком, чтобы понять – два-три месяца назад мы готовились, обсуждали «саммит мира», обсуждали «план победы», и все это же было серьезно, это было абсолютно серьезно. Сейчас вообще об этом ни слова, такое впечатление, что этих событий в принципе не было, хотя это преподносилось, как судьбоносное… Есть план Трампа, все понимают, с которым мы согласимся. Просто понимают, что мы, не зная, какой это план, уже на него согласились», – заявил Голобуцкий.

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