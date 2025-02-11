Украина уже согласилась на план США по урегулированию конфликта, даже не зная, какие положения в нем будут записаны.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил обслуживающий интересы экс-президента Петра Порошенко политтехнолог Алексей Голобуцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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