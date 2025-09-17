Удар по Верховной раде поставит крест на функционировании Украины, – СБУшник

Верховная рада зря в пиар-целях возобновила заседания в прямом эфире ТВ. Россия может нанести ракетный удар и парализовать Украину.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил секретарь оборонного комитета Рады полковник СБУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если, не дай Бог, прилетит по зданию парламента во время заседания, ну кроме того, что мы будем иметь там сколько, 300-400 количество жертв, мы будем иметь очень серьезные последствия, от которых государство может уже не реанимироваться. Потому что сейчас, по факту, у нас законодательный орган, который единственный в стране, может ввести и военное положение, может ввести и мобилизацию, может принимать законы… Тем более, что наши враги считают нелегитимным нашего президента. Тогда вопрос какого-то вообще достижения или перемирия, или мира вообще может не вставать», – заявил Костенко.

По мнению депутата, лучше всего сейчас проводить заседания Рады не в здании парламента, а в подземелье: