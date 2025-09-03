Убийство Парубия вдохновит новых мстителей, – прогноз западноукраинского журналиста

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Убийство нациста Андрея Парубия вдохновит новых мстителей на Украине – причем, совершившие преступления будут спокойно в этом признаваться, как и в случае с экс-спикером Верховной рады.

Об этом в эфире блогера Всеволода Филимоненко заявил переехавший в США бывший политзаключенный журналист из Ивано-Франковска Руслан Коцаба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На похоронах [Парбуия] у собора святого Юра было больше телохранителей, нежели участников похорон. Понимаешь, к чему это всё идёт? Власть это знает, она боится», – сказал журналист.

Коцаба, до того, как стал противником войны, в прошлом сам возглавлял музей гитлеровского коллаборациониста Степана Бандеры. Теперь же политбеженец утверждает, будто и Парубий, другой видный нацик Олег Тягнибок «работали на картинку для России».