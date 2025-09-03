Убийство Парубия вдохновит новых мстителей, – прогноз западноукраинского журналиста
Убийство нациста Андрея Парубия вдохновит новых мстителей на Украине – причем, совершившие преступления будут спокойно в этом признаваться, как и в случае с экс-спикером Верховной рады.
Об этом в эфире блогера Всеволода Филимоненко заявил переехавший в США бывший политзаключенный журналист из Ивано-Франковска Руслан Коцаба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«На похоронах [Парбуия] у собора святого Юра было больше телохранителей, нежели участников похорон. Понимаешь, к чему это всё идёт? Власть это знает, она боится», – сказал журналист.
Коцаба, до того, как стал противником войны, в прошлом сам возглавлял музей гитлеровского коллаборациониста Степана Бандеры. Теперь же политбеженец утверждает, будто и Парубий, другой видный нацик Олег Тягнибок «работали на картинку для России».
«Эти все факельные шествия, запредельные по своей альтернативной одарённости заявления типа, что им дай линейку, они скоро бы черепа начали бы мерить у людей и длину носа…», – перечислил Коцаба.
