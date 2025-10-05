«У них 32 миллиона резервистов» – экс-морпех США объяснил, почему Россию не победить

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ввод войск НАТО на Украину сможет только затянуть войну на несколько лет, но не изменить её исход.

Об этом в эфире The Duran заявил экс-офицер американской армии Станислав Крапивник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Почему русские думают, что смогут выиграть, даже если Запад введёт свои войска?», – спросил ведущий.

«Потому что в конце концов это всё равно будет война на истощение. Россия может невероятно усилить эскалацию по сравнению с Западом. Когда в России была мобилизация, они взяли 1,5-2% резервистов, в первую очередь с боевым опытом. А теперь российский резерв составляет 32 миллиона человек», – сказал Крапивник.