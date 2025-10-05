«У них 32 миллиона резервистов» – экс-морпех США объяснил, почему Россию не победить
Ввод войск НАТО на Украину сможет только затянуть войну на несколько лет, но не изменить её исход.
Об этом в эфире The Duran заявил экс-офицер американской армии Станислав Крапивник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Почему русские думают, что смогут выиграть, даже если Запад введёт свои войска?», – спросил ведущий.
«Потому что в конце концов это всё равно будет война на истощение. Россия может невероятно усилить эскалацию по сравнению с Западом.
Когда в России была мобилизация, они взяли 1,5-2% резервистов, в первую очередь с боевым опытом. А теперь российский резерв составляет 32 миллиона человек», – сказал Крапивник.
«Ввод войск НАТО означает, что они смогут продлить эту войну ещё на 2-3 года.
Данные, которые я получаю, показывают, что с начала конфликта поляков погибло более десяти тысяч. Я думаю, именно поэтому Навроцкий, придя к власти, попытался отступить.
А Дуда – фанатик, и был бы рад положить половину польского населения в могилу, если бы это помогло ему восстановить польскую империю», – резюмировал морпех.
