Трамп оказался в сложной ситуации и не может взять Россию на испуг

Анатолий Лапин.  
01.04.2025 13:25
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Со стороны президента США Дональда Трампа не работает и давление США на Россию, и угроза усиления санкций.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил украинский политолог Павел Щелин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Со стороны президента США Дональда Трампа не работает и давление США на Россию, и угроза усиления санкций. Об...

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«Заметьте, что произошло по итогам переговоров контактных групп в Эр-Рияде. Российская сторона, на мой взгляд, сделала против команды Трампа самый страшный ход. Она поставила ему конкретные, проверяемые, исполнимые условия как условия для продолжения диалога.

Внезапно вскрылось, что Трамп, в строгом смысле, не на Зеленского даже, он может его убеждать, он может его пугать, он может его принуждать различными мерами, но в строгом смысле просто сказать «Сделай так» он не может, уже не говоря про европейские структуры. А между тем даже исполнение этого «черноморского перемирия», условия начала этой сделки напрямую зависят не только от Трампа, это не его президентский указ, понимаете, о чем речь. То есть, Трамп оказался в очень некомфортном положении. И тот эмоциональный срыв, который показала NBC, на мой взгляд, это паника, это признак этого некомфортного состояния, это попытка брать на испуг.

Сразу прокомментирую, на мой взгляд, это ошибочный ход со стороны Трампа, если он действительно рассчитывает достичь некого успеха в переговорах, по той простой причине, что после трех лет санкций мало какие угрозы вызывают желание у российской стороны брать под козырек и договариваться. Я внимательно слежу за позицией российских официальных лиц, и их позиция в принципе остается стабильной: «Мы готовы договариваться на основе уважения наших интересов, на основе исполнения наших требований, как мы считаем их разумными, но на основе угроз, страхов и манипуляций – нет, спасибо, возвращаемся в старый режим», – заявил Щелин.

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