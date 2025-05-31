Спасаясь от смертоносных дронов, украинцы из ВСУ копируют придумки российской армии

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The Financial Times пишет об украинском ноу-хау, рожденном в ходе боевых действий против армии РФ. Чтобы обойти все более технически совершенные российские дроны, в ВСУ, в составе штурмового полка «Скала» создали байкерский отряд, члены которого работают парами по принципу: один ведёт, другой стреляет.

«Пока Украина и Россия пытаются перехитрить друг друга на постоянно меняющемся поле боя, один из украинских штурмовых полков делает ставку на лошадиные силы — в двухколёсном исполнении», – говорится в публикации.

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В начале мая 425-й штурмовой полк «Скала» объявил о создании первого на Украине боевого мотоциклетного подразделения, где солдат учат действовать быстро: стремительно врываться, наносить удар и исчезать раньше, чем российские дроны успеют их засечь.

«Это решение, продиктованное необходимостью на линии фронта протяжённостью около 1000 км, где, по словам украинских официальных лиц, дроны сейчас ответственны более чем за 70% боевых потерь с обеих сторон.

Такой подход свидетельствует о переходе к более подвижной тактике, в то время как Украина готовится к новой волне наступления со стороны России этим летом», – отмечает издание.

The Financial Times поговорила с одним из бойцов мотоотряда, который, по соображениям безопасности, как и другие солдаты, выступал анонимно.

Украинец признается, что они сейчас с годичным опозданием копируют тактику, которую российские войска начали применять против ВСУ: мотоциклы, электросамокаты, велосипеды, а также квадроциклы позволяют им избегать украинской воздушной разведки и смертоносных беспилотников.

Издание пишет и о том, что с самого момента объявления о создании украинской «современной кавалерии» на двух колёсах, эта идея подверглась критике — в том числе и изнутри ВСУ.

«Критики утверждают, что использование мотоциклов на фронте связано с чрезмерным риском и противоречит курсу на сохранение жизней бойцов — не случайно байкерские отряды прозвали «отрядами самоубийц», как и их российские аналоги», – говорится в статье.

В частности, подполковник Богдан Кротевич, до недавнего времени — начальник штаба Третьей Штурмовой бригады Нацгвардии Украины, резко не согласен с этим подходом.

«Ради всего святого, начните думать об обороне и создании резервных сил», — написал он в посте на X, вызвавшем широкое обсуждение. Пока удача на фронте не на стороне Украины, добавил он, следует «забыть о наступлении».

Один их бойцов признал, что помимо угроз со стороны тяжёлой артиллерии и дронов-убийц, мотоотряды сталкиваются также с «минами, пересечённой местностью, погодой», которые могут подвергать их риску.

«Да, это быстро. Да, это мобильность. Но это также приводит к большим потерям из-за полной отсутствия защиты», — написал украинский военный аналитик Александр Коваленко в Telegram.

По его мнению, мотоциклы полезны для логистики, поддержки подразделений, разведывательных и диверсионных операций. «Но для штурма?» — отметил он. «Это путь, по которому нам не стоило идти. Лучше свернуть, пока не поздно».

Однако по мере того как дроны всё больше доминируют в небе — по оценкам солдат и аналитиков, в любой момент времени в воздухе находятся сотни единиц — обе стороны вынуждены переосмысливать наземные манёвры, стараясь оставаться мобильными, непредсказуемыми и менее уязвимыми, отвечают критикам сторонники новации.

Отмечается, что тактический поворот Киева происходит на фоне наращивания наступательных действий России в Донецкой области и продвижения на запад, к границам соседней Днепропетровской области.