Швеция вступила в НАТО ровно по тем же причинам, по которым помогала Гитлеру – журналист

Максим Столяров.  
15.07.2025 22:13
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, НАТО, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Спецоперация, Украина, Швеция


Нет ничего удивительного в том, что НАТО активно прирастает новыми странами.

Об этом на канале «Эмпатия Мануче» заявил замдиректора ВГТРК по радиовещанию, журналист Андрей Медведев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нет ничего удивительного в том, что НАТО активно прирастает новыми странами. Об этом на...

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«НАТО как структура – она же не оборонительный союз и даже не то, чтобы наступательный. Это союз профессионально глубоких и идейных русофобов. Если мы посмотрим на то, что писали об отношениях России и Европы Аксаков или Достоевский, мы с удивлением откроем для себя примерно те же самые смыслы, которые видим сегодня.

Противостояние тех стран, которые мы относим к «цивилизованной Европе» и России – оно не про сегодня, и не про геополитику. Это вещь, связанная с абсолютным неприятием России как цивилизации. Поэтому НАТО объединяет людей, которые не принимают Россию как цивилизацию. А что во Вторую мировую войну было иначе?», – напомнил Медведев.

«Сегодня мне нравится этот «тейк» – кошмар, вот это с вашей внешней политикой, вот это Путин заставил Швецию вступить в НАТО. Подождите, а кто занимался всю жизнь слежкой за нашими кораблями, самолётами, подводными лодками, кто занимался радиоразведкой, кто занимался последние годы контролем трафика интернета? Независимая Швеция.

А кто был главным поставщиком руды в нацистскую Германию? Независимая Швеция. А кто им делал подшипники, кто им делал высокоточную механику? Мы, правда, живём внутри какой-то исторической мифологии, и когда вдруг жизнь показывает, что она не похожа на миф, мы страшно удивляемся», – добавил журналист.

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