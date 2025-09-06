Сара Вагенкнехт: Мерц безумно ведёт Германию к войне с Россией
Германский канцлер Мерц запустил маховик подготовки Германии к новой войне с Россией.
Об этом в своём блоге заявила немецкий оппозиционный политик и лидер партии имени себя Сара Вагенкнехт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы движемся к войне с Россией, вопрос более чем серьёзен. Если мы, живущие в Германии, будем знать о войне только по телевизору, то снова столкнёмся с ней уже следующим летом, или через год.
Больше никакого барбекю в парке, никакой лёгкости. Вместо этого – сирены, бомбоубежища, страх. Война неизбежна, и единственное, что мы можем сделать – это подготовиться к ней наилучшим образом.
Шум на всех каналах снова усилился за последние две недели, о том, что «Путин хочет войны», он снова «совершит набег на Прибалтику», и поэтому «нам нужно больше танков, солдат, нужна воинская повинность даже для женщин», – обрисовала ситуацию Вагенкнехт.
«К сожалению, отсутствие у русских интереса к войне с НАТО не означает, что реальной угрозы войны не существует. Германия и Европа давно не были так близки к пропасти.
Но не потому, что Путин скоро вторгнется в Польшу, а потому что ответственные европейские политики, включая канцлера Германии, ведут себя так высокомерно и безответственно, как будто можно поджечь только старый стол, а не жизненное пространство миллионов людей.
Правда в том, что безумное перевооружение, которое мы наблюдаем сейчас, делает войну более вероятной. В нашем мире, даже случайность, компьютерная ошибка, или недоразумение могут привести к каскаду разрушительных событий.
Постоянно происходят инциденты в Балтийском море, в воздушном пространстве. Каждый из них может поджечь. И затем есть невыразимый Зеленский, который провоцирует, например, нападая на ядерные силы России», – подытожила немецкий политик.
