Германский канцлер Мерц запустил маховик подготовки Германии к новой войне с Россией.

Об этом в своём блоге заявила немецкий оппозиционный политик и лидер партии имени себя Сара Вагенкнехт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы движемся к войне с Россией, вопрос более чем серьёзен. Если мы, живущие в Германии, будем знать о войне только по телевизору, то снова столкнёмся с ней уже следующим летом, или через год.

Больше никакого барбекю в парке, никакой лёгкости. Вместо этого – сирены, бомбоубежища, страх. Война неизбежна, и единственное, что мы можем сделать – это подготовиться к ней наилучшим образом.

Шум на всех каналах снова усилился за последние две недели, о том, что «Путин хочет войны», он снова «совершит набег на Прибалтику», и поэтому «нам нужно больше танков, солдат, нужна воинская повинность даже для женщин», – обрисовала ситуацию Вагенкнехт.