С началом СВО затрещал альянс власти и «официальных либералов»
СВО, помимо прочего, примечательна тем, что положила начало закату эпохи, когда российские власти умасливали условных «внучат Ельцина и Новодворской».
Об этом в эфире подкаста «Чистота понимания» говорили политолог Алексей Чадаев и медиатехнолог Семён Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Почему у нас так любили и облизывали вот этих «официальных либералов»? Должен же быть представлен кто-то, кто говорит другое, чем наш официальный агитпроп. Над этим Пелевин в книжках стебётся из года в год, что у нас, грубо говоря, до СВО быть «официальным либералом» было, во-первых, гораздо сытнее, престижнее и уважаемее, чем «официальным патриотом».
Потому что патриот – это подай-принеси колоски за комбайном, а быть «официальным либералом» – ты сразу уважаемый человек, с тобой тут же начинают носиться как с писаной торбой.
И нашему начальству тоже до самого недавнего времени было очень важно, чтобы было 3% но очень высоко привилегированной публики, которая собирается и рассказывает нечто противоположное. Выдвижение Ксении Собчак на очередных президентских выборах – это было апофеозом.
Должен же быть кто-то – вот он, кто-то, кто будет говорить. Внимание к этим 3% было гораздо больше, чем к остальным 97. Умаслить, ублажить, дать им возможность сказать, что они те самые», – сказал Чадаев.
Семён Уралов согласился с мнением и высказал на этот счёт гипотезу.
«Потому что 3% – это по стране, а на Рублёвке… Этот альянс государственных патриотов и либералов зародился в 87 году, когда началась кооперация и последующая приватизация. На всё постсоветском пространстве нужно было часть красного директората переманить, и они с радостью перебежали. А тех, кто сопротивлялся, надо было запрессовать.
И этот альянс ещё со времён Ельцина и Новодворской. А это их, так сказать, внучата, которые дожили. Этот альянс был длинный, он только сейчас начинает потихоньку распадаться», – рассуждал Уралов.
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