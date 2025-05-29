По всей Украине ещё полно пророссийской «ваты»! – нацист Луценко

Вадим Москаленко.  
29.05.2025 20:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Выборы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Украина


Несмотря на 30 лет бандеровской пропаганды и 3 года СВО, на Украине до сих пор много людей, которые ждут Россию.

Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на 30 лет бандеровской пропаганды и 3 года СВО, на Украине до сих...

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«Главным партнером сегодня в нынешнем парламенте и главным партнером в будущем парламенте «зеленые» рассматривают именно базу пророссийского избирателя.

Я сам сталкивался с людьми, которые после бомб, после ракет, тем не менее, хотят здесь Русский мир. Они рассеяны по всей Украине. Не надейтесь, что они куда-то пропали», – вещал Луценко.

«Потому что даже разрушенный Харьков, я не говорю, что все харьковчане, но куча харьковской ваты уехала и прекрасно себе живут где-то в Дорогобыче или в Карпатах. И готовы голосовать.

Более того, сегодня агрессивно требуют от местных общин – русскоязычных классов», – негодовал нацист.

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