По всей Украине ещё полно пророссийской «ваты»! – нацист Луценко
Несмотря на 30 лет бандеровской пропаганды и 3 года СВО, на Украине до сих пор много людей, которые ждут Россию.
Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Главным партнером сегодня в нынешнем парламенте и главным партнером в будущем парламенте «зеленые» рассматривают именно базу пророссийского избирателя.
Я сам сталкивался с людьми, которые после бомб, после ракет, тем не менее, хотят здесь Русский мир. Они рассеяны по всей Украине. Не надейтесь, что они куда-то пропали», – вещал Луценко.
«Потому что даже разрушенный Харьков, я не говорю, что все харьковчане, но куча харьковской ваты уехала и прекрасно себе живут где-то в Дорогобыче или в Карпатах. И готовы голосовать.
Более того, сегодня агрессивно требуют от местных общин – русскоязычных классов», – негодовал нацист.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: