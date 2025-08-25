Капризы Владимира Зеленского и затягивание вроде бы как одобренной на Аляске «сделки» обходятся Украине как минимум в 100 погибших и 200 раненных ежедневно. За это Зеленскому обязательно предъявят.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

