Офицер ВСУ: Зеленский сорвал «Аляску» ради личной выгоды, ему это обязательно припомнят

Капризы Владимира Зеленского и затягивание вроде бы как одобренной на Аляске «сделки» обходятся Украине как минимум в 100 погибших и 200 раненных ежедневно. За это Зеленскому обязательно предъявят.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зеленский понимает, что выборы, ему нужно будет вкрутить в эти договоренности, в то, что он будет подписывать, всякие пунктики, на которых будет строиться его предвыборная программа. Но пока он там капризничает, прямо скажем, с его же слов, мы теряем 100 человек убитыми и 200 покалеченными ежедневно. Поэтому эти капризы и затягивания ему тоже предъявятся, и они будут тяжелее весить, чем все его «пряники», которые он вкрутит в какие-то варианты…

Они вообще не проявляют желания заканчивать боевые действия – Зеленский и его 5-6 эффективных менеджеров. У них слишком хорошо идут дела сейчас, чтобы стремиться к срочному проведению выборов… Им совершенно точно уже не обломится, все деньги будут идти мимо, поэтому они тянут – каждая неделя – это лишний доход. А остальное все – брызги, патриотические позы, вышиванки и прочая борьба за интересы Украины, которую они грабили семь лет», – заявил Бекренев.

