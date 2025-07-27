Офицер ВСУ: Сдача Покровска не повлияет на оборону Краматорска, если там готовятся

ВСУ могут удерживать города годами, была бы подпитка западным вооружением.

Об этом на канале «Politeka» заявил списанный из ВСУ снайпер Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я очень надеюсь, что будут держать до определённого момента, когда действительно надо будет выводить наших для того, чтобы спасти личный состав… Я не думаю, что это действительно очень сильно повлияет стратегически на оборону краматорской агломерации. Естественно, повлияет, без сомнений, но в какой степени – вопрос другой.

Здесь больше вопрос, насколько сегодня готовы города краматорской агломерации к тому, что они будут находиться в полуокружении, насколько готовы различные линии обороны, сколько их. Какие типы вооружений будут у нас к этому времени и в каком количестве», – рассуждал «Дед».