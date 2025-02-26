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Украина может существовать только как анти-Россия: суть политического, биологического, исторического украинства – быть антисистемой, чтобы разрушить саму систему и тут же погибнуть.

Такое мнение высказал политолог, доцент кафедры социально-экономической географии КФУ Сергей Киселев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не может никакая Украина существовать, не будучи анти-Россией. Потому что если Украина перестает быть анти-Россией, она становится Россией. Это простая формула, по которой создается мифология, разнообразные исторические теории, выводящие украинскую нацию из Трипольской культуры, чуть ли не из каменного века. Это все смешно, потому что понятие «нация» довольно позднее, и никаких украинцев в бронзовом веке существовать не могло», – отметил он.

Учёный напомнил, как украинский политолог и социопсихолог Валерий Бебик нашел украинские корни у Будды, Геракла, Тутанхамона и даже Иисуса.

По словам эксперта, знание истории на уровне средней школы обличает лживость и целенаправленную пропаганду, направленную на разделение русских. Поэтому так важно следить за тем, что сейчас преподается в школах.