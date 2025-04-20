«Мир уже не выносит Зеленского и перестал сочувствовать украинцам» – украинский бизнесмен
Мир уже не верит и не сочувствует украинцам, поэтому Путин и Трамп могут совместно принуждать Зеленского к прекращению сопротивления.
Об этом в эфире своего блога заявил эмигрировавший из Украины в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Российские обстрелы – это психологическое воздействие на Зеленского и принуждение к миру. И чем больше Зеленский делает оскорбительных заявлений в сторону соседней страны, а также в сторону Уиткоффа или других лидеров, чем больше он заявляет и сопротивляется подписанию каких-то документов, – прилетают по мирным людям бомбы.
Так что, я думаю, что это будет продолжаться, потому что оказывается фантастическое давление на все руководство Украины, в том числе и через эти бомбежки. Они как будто бы действуют вместе со Штатами. США заставляют подписывать нужные документы, угрожают санкциями, а в это время Путин разбивает города и говорит – ну вот же Зеленский же сам виноват, никак не хочет заканчивать войну», – вещал Балашов.
«Мы видели реакцию Трампа на удар в Сумах, который сказал, что это была ошибка. То есть Зеленский уже не может вызывать сочувствие мирового сообщества убийствами граждан Украины. То есть мир перестал сочувствовать. Мир сказал так, либо ты останавливайся, либо мы тебя объявим просто сумасшедшим.
И в данной ситуации мы видим, что Зеленский оказался в замкнутом пространстве. Он уже не ездит на переговоры, потому что там нет аплодисментов. Там есть принуждение к миру со всех сторон», – жаловался укро-миллионер.
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