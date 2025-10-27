Мигрантский вооружённый бунт не за горами: к нам съезжаются все террористы СНГ – эксперт

Радикалы из Средней Азии просачиваются в Россию, и формируют незаконные вооружённые группы.

Об этом в интервью блогеру Павлу Иванову заявил правозащитник Кирилл Кабанов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«К нам завозят реально бойцовские подразделения. Их дальше объединяют на территории незаконных религиозных центров и подпольных ММА-клубов. И дальше их вооружают. Это готовые бойцы.

Даже если, предположим, конфликт на Украине затихнет, мы будем держать там огромное количество сил, правоохранителей, Росгвардии. А здесь-то что?

Здесь мы с вами не можем решить задачу по выдворению незаконно находящихся мигрантов. Нам не хватает людей, нам не хватает денег, не хватает средств», – отметил Кабанов.

«А теперь представим – 150-200 тысяч вышло идейно подготовленных бойцов с оружием. Что делать? И что мы там будем вспоминать про нашу братскую дружбу?

Мы оттаскиваем на себя радикалов из стран Средней Азии. Мы их просто высасываем оттуда. Их там давят, они приезжают сюда и чувствуют себя прекрасно», – возмущался он.

