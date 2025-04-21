Меркурис: Обезумевший Макрон готов погубить множество французов – вместе с Европой
Президент Франции Эммануэль Макрон может направить на Украину войска, однако это приведёт к большим потерям и усугублению внутриевропейского кризиса.
Об этом на канале «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вы верите, что Франция и Великобритания двинутся к Черному морю, к Одессе через Румынию?», – спросил ведущий.
«Я верю. Я думаю, что они настолько безумны и одержимы, что могут пойти на это. Французы на последнем саммите «коалиции желающих» сказали другим европейцам: «Не волнуйтесь, россияне захватили огромные территории, они с трудом захватывают даже деревни. Если мы придем на Украину, русские ни за что не смогут нас победить».
И судя по всему, другие европейские лидеры, по крайней мере те, кто сохранил хоть какую-то связь с реальностью, восприняли это с полным недоверием», – подчеркнул аналитик.
«Это дает нам представление об одержимости, с которой некоторые люди во Франции, Макрон и его окружение, подходят к этому вопросу.
Я думаю, что французские войска будут отправлены уже в конце лета. Тогда, я думаю, все это и начнется. И Россия, конечно, ответит. И, вполне возможно, что мы увидим французских солдат, возвращающихся во Францию в гробах.
И это, я думаю, вызовет большой кризис во Франции. И британские солдаты тоже будут. Я не могу себе представить, чтобы Макрон отправил французских солдат в Одессу без того, чтобы Стармер отправил туда британских», – подытожил Меркурис.
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