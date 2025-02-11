Фанат Бандеры Кох обозвал Зеленского диктатором

Елена Острякова.  
11.02.2025 16:10
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский является «рудиментарно зависящим от общественного мнения» диктатором, потому что, несмотря на почти абсолютную власть, все еще хочет нравиться народу.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, иноагент и аферист Альфред Кох заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский является «рудиментарно зависящим от общественного мнения» диктатором, потому...

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«По поводу Украины у меня нет ясной картины, как там принимаются решения. С одной стороны, Зеленский это не демократический лидер. Он уже набрал так много власти, что в определенном смысле его можно назвать диктатором», – сказал Кох.

В качестве доказательств своего тезиса он привел отмену выборов на Украине и «огромный пропагандистский аппарат», под влиянием которого сам Кох находился в 2022 году, а до этого устраивал паломничество с цветами к могиле Бандеры.

«Конечно, он диктатор. Он очень многие свободы в Украине загнал под лавку. И войной это не оправдывается», – заключил Кох.

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