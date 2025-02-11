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Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский является «рудиментарно зависящим от общественного мнения» диктатором, потому что, несмотря на почти абсолютную власть, все еще хочет нравиться народу.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, иноагент и аферист Альфред Кох заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу Украины у меня нет ясной картины, как там принимаются решения. С одной стороны, Зеленский это не демократический лидер. Он уже набрал так много власти, что в определенном смысле его можно назвать диктатором», – сказал Кох.

В качестве доказательств своего тезиса он привел отмену выборов на Украине и «огромный пропагандистский аппарат», под влиянием которого сам Кох находился в 2022 году, а до этого устраивал паломничество с цветами к могиле Бандеры.