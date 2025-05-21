Мощь ЕС ослабевает, Евросоюз экономически находится в глубокой стагнации, сетует на страницах влиятельного британского еженедельника Spectator его колумнист – известный сторонник Брексит Гэвин Мортимер.

«В то время как Стармер приветствовал высшее руководство Брюсселя в Лондоне, еврофильская французская газета Le Figaro опубликовала мрачную критику ЕС. Это, кстати, газета, которая больше всех других во Франции была наиболее враждебно настроена по отношению к Брекситу. Уже через неделю после голосования на референдуме в 2016 году Le Figaro назвала это «исторической ошибкой». Тогда газета процитировала французского банкира Давида де Ротшильда, который выразил недоумение по поводу того, что кто-то захочет покинуть ЕС, который «улучшается с точки зрения роста, занятости и инвестиций». Девять лет спустя Le Figaro уже не пользуется таким же доверием в Брюсселе. В статье под заголовком «ЕС является заложником своей бюрократии» газета посетовала, что блок отказывается «предпринимать инициативы, которые могли бы перезапустить европейский капитализм». Как следствие, Европа «разрушила свое сельское хозяйство и промышленность» и больше не способна конкурировать с Америкой и Китаем», – говорится в колонке.

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Далее британский автор пересказывает содержание материала французского Le Figaro:

«Факты и цифры, которые перечисляет газета, убийственны. С 2000 года доля европейской промышленности на мировом рынке сократилась с 22,5% до 14%. Производство стали на мировом рынке, тем временем, упало с 7 до 4 процентов. С 2020 года производство химикатов упало почти на 15 процентов. Количество автомобилей, произведенных в ЕС, упало с 18,7 до 14 миллионов с 2017 года. С 2015 года исчезло три миллиона ферм. Цены на энергоносители в Европе в четыре раза выше, чем в Азии, и в пять раз выше, чем в США».

Мрачная оценка Le Figaro уменьшающегося влияния ЕС напомнила британскому автору предупреждение, прозвучавшее в сентябре прошлого года ищ уст бывшего премьер-министра Италии и экс-президента Европейского центрального банка в с 2011 по 2019 год, Марио Драги.

Драги не скрывал своих опасений за будущее ЕС и изложил их в 400-страничном докладе о конкурентоспособности, подготовленном по заказу структур Брюсселя.

«Впервые со времен холодной войны мы должны по-настоящему опасаться за свое самосохранение. Европа находится в состоянии стагнации. Для этого требовалось меньше бюрократии и больше инвестиций. Если нет, то мы не сможем сразу стать лидером в области новых технологий, светочем климатической ответственности и самостоятельным игроком на мировой арене. Мы не сможем финансировать нашу социальную модель. Нам придется умерить некоторые, если не все, наши амбиции», – предупредил тогда Драги.

ЕС не был воодушевлен тревожным звоночком от Драги. Последние прогнозы Европейской комиссии, опубликованные во время встречи Стармера с фон дер Ляйен, показывают, что экономика все еще находится в плачевном состоянии. В результате Еврокомиссия пересмотрела свои прогнозы роста в сторону понижения и теперь прогнозирует рост ВВП на 0,9% в 2025 году, а не на 1,5%, как прогнозировалось в ноябре прошлого года.

«Если ЕС не смог справиться с экономическим вызовом последнего десятилетия, то же самое верно и в отношении иммиграции», – считает британский автор.

«В прошлом месяце я предсказывал, что ежегодный миграционный кризис в Европе только начинается, и так оно и оказалось. Число мигрантов, пересекающих Средиземное море (в основном бангладешцы, афганцы и малийцы) в Италию в апреле, выросло на 40 процентов по сравнению с тем же месяцем 2024 года. В последнюю неделю апреля почти 1 300 мигрантов достигли итальянского острова Лампедуза; За ту же неделю в 2024 году их было 106. Это ставит в глубокое неловкое положение ЕС, а также Джорджию Мелони, которая с момента прихода к власти культивировала репутацию «железной леди иммиграции». Если так будет продолжаться, то вскоре ее могут сравнить с Борисом Джонсоном в блузке», – пишет автор Spectator.

«Почему так много мигрантов все еще пересекают Средиземное море? Разве ЕС не передал огромные кучи денег Египту, Тунису и Ливии в надежде, что они остановят этот поток? Потому, что эти страны видят то, чего не видит Кир Стармер. Что ЕС слаб и неэффективен, и его не следует воспринимать всерьез», – жестко отмечает британский публицист.

По его словам, такой же точки зрения придерживается и администрации Трампа. Уже упомянутый выше Марио Драги признается, что ему снятся «кошмары» о состоянии европейской экономики.