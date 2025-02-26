Европейцы обеспечат нам победу без Трампа – офицер ВСУ

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Европа должна сократить расходы на собственные нужды и заняться финансированием войны на Украине до тех пор, пока Россия не развалится изнутри.

Об этом в интервью политологу Руслану Бортнику заявил находящийся в ЕС украинский военный эксперт, офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если США умывают руки, говорят, это вообще не наша война, европейцы разбирайтесь сами, но военторг открыт. И тут европейцы понимают, что пора взрослеть, и деньги тратить не на баловство всякое, а как бы на то, что нужно. И начинают пользоваться военторгом. Там, где можно купить то, что есть в наличии. И как бы инвестируют в другие эффективные вещи, чтобы мы победили в этой войне», – рассуждал Бекренев.