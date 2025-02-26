Европейцы обеспечат нам победу без Трампа – офицер ВСУ
Европа должна сократить расходы на собственные нужды и заняться финансированием войны на Украине до тех пор, пока Россия не развалится изнутри.
Об этом в интервью политологу Руслану Бортнику заявил находящийся в ЕС украинский военный эксперт, офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если США умывают руки, говорят, это вообще не наша война, европейцы разбирайтесь сами, но военторг открыт. И тут европейцы понимают, что пора взрослеть, и деньги тратить не на баловство всякое, а как бы на то, что нужно.
И начинают пользоваться военторгом. Там, где можно купить то, что есть в наличии. И как бы инвестируют в другие эффективные вещи, чтобы мы победили в этой войне», – рассуждал Бекренев.
«Многие меня спрашивают, что такое победа. И тоже подразумевают какие-то географические вещи. Да не имеет значения география! Вспомните вы результаты, вот как закончилась Первая мировая. Вот какая будет победа в этой войне.
На территорию Германии не зашел ни один иностранный солдат в Первой мировой войне. Германия проиграла войну. Капитулировала, причем там такой разгром был, что это привело ко Второй мировой. Я имею в виду формат капитуляции. А Восточный фронт вообще рухнул. Оккупирована была Украина. Хотя в начале 1918 года Германия смотрелась в тонусе.
Такой финал войны будет и у этой, если ее искусственно не остановит в приказном порядке Трамп, если он найдет какой-то рычаг», – добавил он.
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