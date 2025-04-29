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Брюссель не готов делать шаги для мирного урегулирования украинского конфликта.

Об этом заявили в постпредстве РФ при Евросоюз, приведя в пример нежелания ЕС возвращать замороженные российские активы, большая часть которых – 210 миллиардов евро – хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

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«К тому же на использовании прибыли от управления заблокированными российскими госактивами строится мошенническая инициатива «семерки» по кредитованию Украины (ERA), главную роль в которой играет ЕС. При этом оголтелые ЕСовские русофобы предлагают на этом не останавливаться и агитируют за полную конфискацию наших активов», – сказали в постпредстве «Известиям».

В Брюсселе подтвердили, что не собираются возвращать деньги.

«В соответствии с законодательством ЕС российские активы должны оставаться без движения до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей ущерб», – заявили в Еврокомиссии.

А в Германии и вовсе уверяют, что прибыль от российских активов… России не принадлежит.

«G7 использует «непредвиденную прибыль» от иммобилизации активов Центробанка РФ, которые юридически не принадлежат России, для обеспечения кредитов Украине в рамках ERA с 2024 года», – изворачиваются в минфине Германии.

Американист Константин Суховерхов считает, что пересмотреть свою позицию ЕС может лишь в том случае, если Вашингтон пойдет по пути экономического сближения с РФ. По его мнению, потенциально российско-американское сотрудничество, особенно в сфере энергетики, может заставить европейцев «подтянуться» по части снятия санкций, так как они будут терять конкурентное преимущество перед США.