Будет очень жёстко: «дух Анкориджа» вряд ли переживёт встречу в Будапеште – политолог

21.10.2025 16:41
Инициируя встречу с президентом Владимиром Путиным в Будапеште, Дональд Трамп ставит себе целью в очередной раз попытаться продавить российскую сторону на территориальные уступки и остановку боевых действий по актуальной линии фронта.

Об этом на канале «День ТВ» заявил директор Института изучения национальных кризисов, политолог Николай Сорокин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Он, то есть Путин, определённо что-то заберёт, заявил Трамп, они же сражались! Но я сразу скажу, что это «что-то» – это как минимум, вся Левобережная Украина плюс Николаев и Одесса. Мы не отодвинем натовцев радикально от наших границ, освободив лишь только четыре региона, мы не решим эту задачу.

Американские журналисты выдали заявление Зеленского под своим соусом, что для начала переговоров о мире – необходимо остановить боевые действия на текущих позициях. Нет, этого совсем недостаточно. Как минимум, необходимо освободить оставшиеся 30% четырёх регионов, которые вы занимаете.

Кроме этого, у нас большое присутствие в Днепропетровской, Сумской, Харьковской области. Вот, мы сейчас дожмём Купянск – это что, мы его освободить должны будем? Нет, извините, мы за него слишком много жизней положили. Тем не менее, парабола ушла вниз и пошла деэскалация», – сказал Сорокин.

Он подчеркнул, что переговоры будут непростыми.

«Не будем себя тешить иллюзиями, встреча в Будапеште, которая была в рамках этой деэскалации провозглашена, нужна Трампу, прежде всего, для того, чтобы ещё раз попытаться продавить российскую  позицию по территориальному вопросу и добиться-таки заморозки конфликта по ЛБС.

Конечно, он этого хочет. И несмотря на все радужные, восторженные песнопения об этой деэскалации, я уверен, что в столице Венгрии дипломатический торг между Россией и США будет ещё более жёстким, чем на Аляске», – считает эксперт.

