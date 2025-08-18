Эксперт Атлантического совета (признан в России нежелательной организацией) Алекс Плитсас решил разбавить антироссийской бравадой общий дух упадничества, царящий в западных СМИ после саммита на Аляске.

Свою версию саммита он изложил в интервью «Радио Таймс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Путин достиг своих целей, но он не получил того, чего хотел, а именно встречи с президентом США в Москве. Президент Трамп не клюнул на лестные комментарии Путина и выглядел довольно раздраженным на протяжении всего мероприятия.

Самое значительное изменение в том, что президент Трамп больше не считает президента Путина своим надежным партнером. Судя по разговорам с официальными представителями Белого дома, представителями прессы и союзниками, похоже, что мнение президента изменилось. За последние пару месяцев он понял, что Путин не собирается быть его деловым партнером. Он думал, что Путин будет заинтересован в экономических сделках, но на самом деле Путин стремился достичь своих безумных целей в Украине. И как только президент Трамп разобрался в этом, он сказал: этот парень лгал мне по телефону, это очевидно, но мне нужно было увидеть его лицо и услышать это от него лично», – сказал Плитсас.