Британцы судорожно пытаются превратить «зраду» на Аляске в «перемогу»

Елена Острякова.  
18.08.2025 14:45
  (Мск) , Москва
Просмотров: 712
 
Великобритания, Дзен, Политика, Россия, Русофобия, США


Эксперт Атлантического совета (признан в России нежелательной организацией) Алекс Плитсас решил разбавить антироссийской бравадой общий дух упадничества, царящий в западных СМИ после саммита на Аляске.

Свою версию саммита он изложил в интервью «Радио Таймс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт Атлантического совета (признан в России нежелательной организацией) Алекс Плитсас решил разбавить антироссийской бравадой...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Путин достиг своих целей, но он не получил того, чего хотел, а именно встречи с президентом США в Москве. Президент Трамп не клюнул на лестные комментарии Путина и выглядел довольно раздраженным на протяжении всего мероприятия.

Самое значительное изменение в том,  что президент Трамп больше не считает президента Путина своим надежным партнером. Судя по разговорам с официальными представителями Белого дома, представителями прессы и союзниками, похоже, что мнение президента изменилось. За последние пару месяцев он понял, что Путин не собирается быть его деловым партнером. Он думал, что Путин будет заинтересован в экономических сделках, но на самом деле Путин стремился достичь своих безумных целей в Украине. И как только президент Трамп разобрался в этом, он сказал: этот парень лгал мне по телефону, это очевидно, но мне нужно было увидеть его лицо и услышать это от него лично», – сказал Плитсас.

Журналист «Радио Таймс» не поинтересовался, почему Трамп аплодировал «лгуну» Путину, а наоборот, назвал «анализ» Плитсаса интересным.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить